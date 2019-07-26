Интернет

WhatsApp тестирует новые функцииФАН 14:28

Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS. Прежде всего речь идет оптимизации работы чатов. После обновления 2.19.80.16 в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений.
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Разработчики WhatsApp внедрят в мессенджер новые функции

РЕН ТВ12:18

WhatsApp избавят от привязки к смартфону

Lenta.ru13:26

Новые функции появятся в WhatsApp

Телеканал 360°13:23

В WhatsApp появятся новые функции

Известия12:28

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новости11:54

WhatsApp заработает отдельно на миллиардах компьютеров по всему миру

Российская газета10:01

WhatsApp избавится от привязки к смартфону

Ридус06:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

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Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»

Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
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Россия и Турция обсудили поставку самолетов

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Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
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Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
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В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском

В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском.
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Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
Культура

Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:12
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«Реал» осуществил шестой летний трансфер

Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Авто

Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Здоровье

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
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Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Экономика

В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло

В конце июля Дума приняла закон о повышении на 10% НДС на пальмовое масло. Документ вступит в силу 1 октября.
Обновлено в 02:39
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
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Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика

Правоохранительные органы Хабаровского края задержали директора детского лагеря, на территории которого тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.
Обновлено в 06:51
Авто

Введение новых автомобильных номеров перенесли на год

Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Экономика

«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
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Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей

Обновлено в 15:48
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Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА

Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
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Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ

Обновлено в 14:10
Происшествия

Село Норск от паводка защитят 30 тоннами песка и гравия

Обновлено 13:25 В ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что в селе Норск спасатели эвакуируют жителей в пункты временного размещения.
Обновлено 24 июля в 22:56
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество

Штрафы за полеты дронов над запретными зонами подняли в десять раз

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, увеличивающие в десять раз штрафы для граждан, нарушающих правила использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:04
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Футбол

Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова

Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:02
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