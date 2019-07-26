Интернет
WhatsApp тестирует новые функцииФАН 14:28
Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS. Прежде всего речь идет оптимизации работы чатов. После обновления 2.19.80.16 в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов
Обновлено в 14:34
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Политика
В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском
В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском.
Обновлено в 13:59
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
Культура
Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансфер
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Обновлено в 10:04
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Здоровье
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Экономика
В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло
В конце июля Дума приняла закон о повышении на 10% НДС на пальмовое масло. Документ вступит в силу 1 октября.
Обновлено в 02:39
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика
Правоохранительные органы Хабаровского края задержали директора детского лагеря, на территории которого тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.
Обновлено в 06:51
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей
Обновлено в 15:48
Футбол
Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА
Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
Обновлено в 11:10
Футбол
Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ
Обновлено в 14:10
Происшествия
Село Норск от паводка защитят 30 тоннами песка и гравия
Обновлено 13:25 В ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что в селе Норск спасатели эвакуируют жителей в пункты временного размещения.
Обновлено 24 июля в 22:56
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Штрафы за полеты дронов над запретными зонами подняли в десять раз
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, увеличивающие в десять раз штрафы для граждан, нарушающих правила использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:04
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17