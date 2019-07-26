Интернет
WhatsApp тестирует новые функцииФАН вчера в 14:28
Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS. Прежде всего речь идет оптимизации работы чатов. После обновления 2.19.80.16 в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия
На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп
В пятницу в Египте на строящейся вилле полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени было обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE, топовая имеет 512 исполнительных блоков
В обозначениях 3D-карт семейства DG2, скорее всего, зашифровано количество исполнительных блоков — 128, 256 и 512.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов в Верховную раду
После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено вчера в 02:50
Интернет
Власти Австралии могут создать орган, следящий за Google и Facebook
Власти Австралии хотят организовать орган, который будет следить за работой Google и Facebook.
Обновлено в 00:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено 25 июля в 13:33
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую
Обновлено в 00:07
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Космос
В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне
Обновлено 24 июля в 08:30