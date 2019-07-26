Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS. Прежде всего речь идет оптимизации работы чатов. После обновления 2.19.80.16 в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений.

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