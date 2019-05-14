Гаджеты

WhatsApp сообщил об уязвимости приложенияRT на русском 03:23

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение. Как пишет Sky News, сама компания подтвердила наличие такой уязвимости.
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Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp

Известия03:54

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

RT на русском03:23

WhatsApp признала уязвимость мессенджера перед «программами-шпионами»

РИА Новости04:49

Хакеры устанавливали шпионские программы через звонки Whatsapp

Коммерсантъ03:40

В WhatsApp обнаружили уязвимость для слежки

Газета.Ru04:50

FT: хакеры устанавливали шпионские программы на телефоны через звонки в WhatsApp

ТАСС02:49

Голосовые звонки WhatsApp использовались для установки программ-шпионов

Взгляд.ру02:17
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