Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложенияRT на русском 03:23
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение. Как пишет Sky News, сама компания подтвердила наличие такой уязвимости.
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Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»
В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Общество
Благоустройство 17 парков проведут в Подмосковье в 2019 году
Семнадцать парков благоустроят в Подмосковье в текущем году, работы предполагают обустройство велодорожек, танцплощадок и катков, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
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Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
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Легендарный игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд дал комментарий по поводу слухов о хавбеке команды Денисе Глушакове, передает Sport24.
Обновлено в 04:44
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Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
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Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено 12 мая в 00:23
Экономика
Самый дорогой кофе в США стоит $75 за чашку
Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75 долларов. Напиток продаётся в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Министерство обороны США обучит искусственный интеллект воздушному бою
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приступило к разработке искусственного интеллекта для ведения воздушных боев.
Обновлено в 04:15
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Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
Президент Казахстана поручил создать на Байконуре экономическую зону
Касым-Жомарт Токаев отметил, что космодром послужит отличной площадкой для работы с технологическими стартапами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в ближайшее время создать на территории космодрома Байконур специальную экономическую зону.
Обновлено в 05:12
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
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«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
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Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
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Роскачество проверило плавленые сыры
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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
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Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
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