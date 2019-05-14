Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложенияRT на русском 03:23
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение. Как пишет Sky News, сама компания подтвердила наличие такой уязвимости.
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Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Экономика
Уровень безработицы в Великобритании снизился до минимума с 1974 года
Уровень безработицы в Великобритании снизился до минимума с середины 1970-х гг. При этом рост заработной планы немного замедлился в январе-марте.
Обновлено в 05:19
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Белоруссия начала предъявлять России претензии за «грязную» нефть
По словам Алтухова, из-за ситуации с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба» предприятие было вынуждено сократить объемы переработки на 50 процентов.
Обновлено в 07:31
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ
Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Матч между Словакией и Канадой на ЧМ-2019 закончился скандалом
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Общество
В России нашли кефир за 750 рублей
В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:08
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Экономика
Суд ввел процедуру наблюдения в компании «Сибмост»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, заявил во вторник журналистам, что видит риски невыполнения в срок работ со стороны "Сибмоста", в том числе по строительству первой очереди Восточного обхода Новосибирска.
Обновлено в 07:47
Политика
В Еврокомиссии Порошенко назвали Педро
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал уходящего президента Украины Петра Порошенко именем Педро.
Обновлено в 08:15