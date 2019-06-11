WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18

с чего всё началось

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.

Игры Opera выпустила игровой браузер для геймеров Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.

Политика Медведев поздравил жителей страны с Днем России Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России. День России отмечается 12 июня.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Авто В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross Новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.

Происшествия Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.

Шоу-бизнес Молодая жена Игоря Николаева тепло поздравила свекровь с днем рождения Молодая жена Игоря Николаева тепло поздравила свекровь с днем рождения Сам Игорь Николаев поздравил маму уже утром.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Общество Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая рождаемость и смертность.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Футбол Шейдаев не знает, останется ли в «Крыльях Советов» Нападающий сборной Азербайджана и "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев после матча отбора к чемпионату Европы-2020 против Словакии (1:5) рассказал, что не знает, где продолжит карьеру, информирует azerisport.com.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Общество В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Гаджеты Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора» В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.

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Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Кино Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе.