Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.RT на русскомвчера в 10:58
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WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере
RT на русскомвчера в 10:58
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Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России. День России отмечается 12 июня.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross
Новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева тепло поздравила свекровь с днем рождения
Молодая жена Игоря Николаева тепло поздравила свекровь с днем рождения Сам Игорь Николаев поздравил маму уже утром.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году
Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая рождаемость и смертность.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
Шейдаев не знает, останется ли в «Крыльях Советов»
Нападающий сборной Азербайджана и "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев после матча отбора к чемпионату Европы-2020 против Словакии (1:5) рассказал, что не знает, где продолжит карьеру, информирует azerisport.com.
Обновлено в 02:22
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Подержаная Lada Vesta 2016 года выпуска был куплен в марте прошлого года у предыдущего владельца за 470 тыс. рублей.
Обновлено в 01:27
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
В России могут появиться военные летчицы
Обновлено в 00:59
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Кино
Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер
Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе.
Обновлено в 02:38
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Обновлено в 00:36
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24