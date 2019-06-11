Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе
 компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.
RT на русскомвчера в 10:58

Подробнее о событии

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Serviceвчера в 09:11

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русскомвчера в 10:58

WhatsApp будет подавать в суд на компании, неправомерно использующие мессенджер

ТАССвчера в 19:33

WhatsApp решил судиться c недобросовестными пользователями

РИА Новостивчера в 15:55

Whatsapp будет судиться с авторами массовых рассылок

Коммерсантъвчера в 18:41

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ruвчера в 14:10

WhatsApp решил судиться c пользователями

Газета.Ru02:23
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Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец вышел из медикаментозной комы.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека

Крым открыт для встречи и диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но только при условии, что ее выводы после поездки будут объективны и непредвзяты, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 00:36
Политика

Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова

Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.
Обновлено в 03:12
Наука

Почему люди влюбляются в похожих на себя, рассказали психологи

Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Происшествия

Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте

Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

Обновлено в 03:18
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч

Обновлено в 03:16
Политика

Тимошенко заявила об упадке украинской экономики

Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете

Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Обновлено в 01:20
Кино

Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски

Обновлено вчера в 18:58
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Эксперты рассказали, где в России продаются самые старые подержанные авто. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на портал Авто.ру.
Обновлено в 04:08
Политика

Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией

Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 02:06
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Наука

Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей»

Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Могут ли семечки вызывать аппендицит, рассказали врачи

Врачи из нескольких больниц турецкого Измира рассказали, что семечки и косточки не могут вызывать аппендицит.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Стоимость набора DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Англии составляет порядка 6 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 492,3 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

Обновлено в 03:24
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