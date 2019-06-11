WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18

с чего всё началось

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.

Футбол Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.

Хоккей Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Политика Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.

Здоровье Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.

Политика Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.

Политика Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Футбол Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Футбол «Спартак» хочет подписать Гильерме По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.

Общество Огромный флаг России развернули в Севастополе Огромный флаг России, площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров, развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос» в Севастополе.

Здоровье Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.

Культура На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.