Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.RT на русскомвчера в 10:58
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WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере
RT на русскомвчера в 10:58
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол
Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело
Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.
Обновлено в 07:08
Единоборства
Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником
Обновлено в 06:49
Хоккей
Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Политика
Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики
Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15 и назвал его "квантовым скачком".
Обновлено в 08:36
Политика
Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ
Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 06:24
Политика
Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии
Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка
В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Общество
Опрос ульяновцев: какие имена должны носить россияне
Россияне отмечают свой главный государственный праздник, день России.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".
Обновлено в 07:50
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Общество
Огромный флаг России развернули в Севастополе
Огромный флаг России, площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров, развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос» в Севастополе.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите
Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:26
Культура
На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны
В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43