Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователямиREGNUM 02:18

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера. Об этом сообщается на официальном сайте WhatsApp.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе
 компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.
RT на русскомвчера в 10:58

Подробнее о событии

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Serviceвчера в 09:11

WhatsApp будет подавать в суд на компании, неправомерно использующие мессенджер

ТАССвчера в 19:33

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ruвчера в 14:10

WhatsApp решил судиться c недобросовестными пользователями

РИА Новостивчера в 15:55

Whatsapp будет судиться с авторами массовых рассылок

Коммерсантъвчера в 18:41

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русскомвчера в 10:58

WhatsApp решил судиться c пользователями

Газета.Ru02:23
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Общество

В Петербурге начались новые акции в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 06:24
Футбол

Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.
Обновлено в 07:08
Единоборства

Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником

Обновлено в 06:49
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Хоккей

Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Политика

Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15 и назвал его "квантовым скачком".
Обновлено в 08:36
Политика

Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ

Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 06:24
Политика

Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии

Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка

В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Общество

Опрос ульяновцев: какие имена должны носить россияне

Россияне отмечают свой главный государственный праздник, день России.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

«Спартак» хочет подписать Гильерме

По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".
Обновлено в 07:50
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью

Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Общество

Огромный флаг России развернули в Севастополе

Огромный флаг России, площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров, развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос» в Севастополе.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите

Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:26
Культура

На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны

В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
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