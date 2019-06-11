WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru вчера в 14:10

с чего всё началось

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Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

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Шоу-бизнес Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.

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