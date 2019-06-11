Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.RT на русском10:58
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Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Транспорт
Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня
12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
Обновлено в 04:20
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Экономика
Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян
Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов
Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено в 16:10
Происшествия
Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Футбол
Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМ
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своей депрессии
Российскую актрису Алену Хмельницкую привыкли всегда видеть позитивной и жизнерадостной.
Обновлено в 18:34
Культура
Как стать «Лучшим гидом России»
Не успела завершиться всемирно известная «Самая красивая страна», как эстафету подхватил «Лучший гид России».
Обновлено в 18:00
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Культура
Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных
Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Политика
Washington Post (США): «Тиндер» согласился разрешить России просматривать свои данные по требованию. Это может представлять опасность для россиян (The Washington Post)
Хотя «Тиндер» пока не передал российским регуляторам информацию о пользователях, включение в реестр означает согласие выполнять требования российских властей о предоставлении этих данных.
Обновлено в 20:18
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Пилотов из Турции отстранили от полетов на F-35 в США
Турецкие пилоты, которые обучались на военно-воздушной базе «Люк» в Аризоне, отстранены от полетов на американских истребителях F-35, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:42
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Хабаровские браконьеры попались на фиолетового плюшевого медведя
Охранники заповедника в Хабаровском крае поймали браконьеров с помощью отвлекающего маневра – фиолетового игрушечного медведя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:07
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате
На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39