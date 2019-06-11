WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10

с чего всё началось

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.

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