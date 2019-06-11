WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10

с чего всё началось

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Общество Дроздов ушел из программы «В мире животных» Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".

Политика В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Здоровье Названы неожиданные причины развития диабета Ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.

Общество Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Экономика Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.

Культура Умер участник шоу «Голос» Сафиулин Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.

Политика Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Шоу-бизнес 41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Происшествия В МЧС дали советы по безопасности во время купания В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».

Энергетика Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.