Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе
 компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.
RT на русском10:58

Подробнее о событии

WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

РИА Новости15:55

WhatsApp решил судиться c пользователями сервиса

Газета.Ru19:38

WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений

РБК17:56

WhatsApp будет подавать в суд на компании, неправомерно использующие мессенджер

ТАСС19:33

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ru14:10

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русском10:58

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Service09:11
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Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Ленобласти 50-летний педофил насиловал 9-летнего пасынка

Инцидент произошел в Гатчинском районе Следователи Ленинградской области 11 июня сообщили о задержании 50-летнего извращенца, который насиловал 9-летнего мальчика.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Происшествия

Генпрокурор Венесуэлы рассказал о расследовании покушения на Мадуро

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал о том, как идёт расследование покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 21:15
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено в 22:42
Авто

Электрокар Audi Q2L e-tron добрался до автосалонов марки в Китае

Немецкая автомобильная компания Audi в скором времени приступит к продажам на китайском рынке улучшенного электрического кроссовера Audi e-tron - Q2L.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Игры

Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077

На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Политика

Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме

Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.
Обновлено в 13:17
Культура

Кончита Вурст предстала перед зрителями в новом образе

Еще год назад Нойвирт заявлял, что собирается распрощаться с Кончитой Вурст, ставшей победительницей «Евровидения-2014», и хочет создать новый, более мужественный образ, хотя пока у него это не получается.
Обновлено в 23:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Общество

В России изменились правила выезда детей за границу

С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России.
Обновлено в 03:28
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
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