Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru вчера в 14:10

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе
 компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.
RT на русскомвчера в 10:58

Подробнее о событии

WhatsApp будет подавать в суд на компании, неправомерно использующие мессенджер

ТАССвчера в 19:33

WhatsApp решил судиться c пользователями сервиса

Газета.Ruвчера в 19:38

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русскомвчера в 10:58

WhatsApp решил судиться c недобросовестными пользователями

РИА Новостивчера в 15:55

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ruвчера в 14:10

WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений

РБКвчера в 17:56

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Serviceвчера в 09:11
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Происшествия

Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено вчера в 13:15
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:22
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено вчера в 07:00
Политика

В МИД РФ назвали отношения с США непредсказуемыми

Напряжённость и непредсказуемость в отношениях с Соединённым Штатами в настоящее время больше, чем в годы холодной войны, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42
Экономика

Amazon стал самым дорогим брендом

Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено вчера в 08:47
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено 10 июня в 22:01
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Религия

Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.
Обновлено вчера в 16:46
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Политика

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

Обновлено вчера в 10:55
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Экономика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии

Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 10:19
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