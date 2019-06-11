Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В Москве в пруду нашли останки женщины
На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
Обновлено в 12:40
Футбол
Черчесов: если бы играли на расслабоне, мы бы проиграли
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу прошедшего матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:49
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в мае 2020 года
Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
Обновлено в 02:04
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В США определились с ведущими дебатов Демпартии
Сообщается, что главным ведущим на дебатах, которые состоятся 26−27 июня в Майами (штат Флорида), будет Лестер Холт.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста
Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Транспорт
В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов
Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.
Обновлено в 12:07
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Наука
Томские ученые разработали новый композит для ядерных реакторов
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Футбол
Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Авто
Новый универсал BMW 3-Series рассекречен до премьеры
Новое поколение BMW 3-Series в кузове универсал публично представят на автосалоне во Франкфурте, но не исключено, что модель рассекретят онлайн до публичной премьеры.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Генсек НАТО: РФ наращивает военное присутствие в Арктике
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании российского военного присутствия в Арктике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:54
Общество
В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»
В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20