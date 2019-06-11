Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
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Подробнее о событии

WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений

РБК17:56

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Service09:11

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ru14:10

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русском10:58

WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

РИА Новости15:55

WhatsApp будет судиться с пользователями

Газета.Ru07:47

WhatsApp подаст на пользователя в суд, найдя «злоупотребление» на другой платформе

Неделя Новостей05:25
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Обновлено в 08:56
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

Обновлено в 12:40
Футбол

Черчесов: если бы играли на расслабоне, мы бы проиграли

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу прошедшего матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:49
Происшествия

Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 18:59
Игры

Marvel’s Avengers выйдет в мае 2020 года

Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
Обновлено в 02:04
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Обновлено в 18:01
Политика

В США определились с ведущими дебатов Демпартии

Сообщается, что главным ведущим на дебатах, которые состоятся 26−27 июня в Майами (штат Флорида), будет Лестер Холт.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов

Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.
Обновлено в 12:07
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Наука

Томские ученые разработали новый композит для ядерных реакторов

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Футбол

Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело

Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекречен до премьеры

Новое поколение BMW 3-Series в кузове универсал публично представят на автосалоне во Франкфурте, но не исключено, что модель рассекретят онлайн до публичной премьеры.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Генсек НАТО: РФ наращивает военное присутствие в Арктике

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании российского военного присутствия в Арктике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:54
Общество

В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»

В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
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