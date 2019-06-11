Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователямиLenta.ru 14:10

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.
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WhatsApp будет судиться с пользователями

Газета.Ru07:47

WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса

Rambler News Service09:11

WhatsApp пригрозил пользователям судом

Телеканал 360°16:35

WhatsApp решил судиться c пользователями

Lenta.ru14:10

WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

РИА Новости15:55

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

RT на русском10:58

WhatsApp начнет возбуждать иски против нарушителей правил пользования

РЕН ТВ17:02
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Общество

День России отметят в 28 столичных парках

Обновлено в 12:23
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Гаджеты

У Foxconn достаточно мощностей, чтобы производить iPhone для США за пределами Китая

В связи с эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином возникли опасения, что производимые в Китае для рынка США смартфоны iPhone могут вырасти в цене из-за повышения пошлин.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone

Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Спорт

Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга

Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено в 13:12
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Транспорт

На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя

Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 15:05
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Футбол

Станислав Черчесов: «В этих матчах нам нужно было брать 6 очков. И мы их и взяли»

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет на выезде 6 сентября против Шотландии. Киприоты в этот же день примут Казахстан.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату

В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассказала, что ее роды проходили в бассейне

В начале года звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова впервые стала мамой.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
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