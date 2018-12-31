Гаджеты
Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте. Владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40 потеряли возможность пользоваться приложением после 31 декабря 2018 года.
РИА Новости02:39
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с чего всё началось
Администрация мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook Inc., сообщила о прекращении поддержки своего приложения для популярной в прошлом мобильной платформы Nokia S40.Вести.Ru03:29
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
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Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
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Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии
Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на данные железнодорожной компании DSB.
Обновлено в 04:57
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Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18
Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Обновлено в 04:22
Наука
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Ранее в холдинге "Энергомаш" заявили, что готовы создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие агрегаты могли бы найти применение в космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:34
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Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
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Обновлено в 04:47
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В Германии арестовали водителя, совершившего наезд на людей
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Обновлено в 03:36
Общество
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Обновлено в 04:43
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Обновлено в 02:11
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
Обновлено в 03:06
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Спорт
Комиссия спортсменов UKAD сделала заявление по ситуации с РУСАДА
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Обновлено в 05:12
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
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Армия и оружие
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
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АвтоВАЗ поднял цены на автомобили
Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
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Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
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Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию
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Обновлено вчера в 05:58
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В Совфеде назвали критичной ситуацию с госдолгом Украины
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Происшествия
Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске
Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53