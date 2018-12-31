с чего всё началось

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января 1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.

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Политика Политика WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.

Происшествия Происшествия На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Наука Наука В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

Происшествия Происшествия В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

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Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким» Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

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Происшествия Происшествия Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

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Наука Наука Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.

Транспорт Транспорт В Москве подорожал проезд в общественном транспорте Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске растет число жертв обрушения Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.

Происшествия Происшествия В числе погибших при взрыве дома в Магнитогорске оказался ребенок Всего к настоящему моменту из-под завалов здания извлекли 11 тел Среди погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске есть ребенок, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Происшествия Происшествия Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Политика Политика Си Цзиньпин высказался за мирное воссоединение с Тайванем К воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем в среду 2 января призвал председатель КНР Си Цзиньпин.

Политика Политика Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Общество Общество Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.

Кино Кино Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы» Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.

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