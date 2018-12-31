Гаджеты
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Известиявчера в 19:49
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Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено вчера в 13:13
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
СМИ: «взрыв маршрутки в Магнитогорске — результат спецоперации»
В Магнитогорске Челябинской области маршрутный микроавтобус загорелся в результате спецоперации по задержанию террористов.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие
На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено вчера в 21:45
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве
Обновлено вчера в 16:00
Политика
WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство
Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске
Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Магнитогорске у стихийного мемориала пройдет литургия по погибшим
Поиски еще 30 человек продолжаются. У стихийно организованного мемориала с цветами днем пройдет литургия.
Обновлено в 01:05
Политика
Задержанный в Москве американский шпион якобы приехал на свадьбу
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является отставным морским пехотинцем.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено 31.12.18 в 17:13
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
«Бостон» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики»
«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 15:58
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске
Четверо граждан Таджикистана пока не найдены после взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.
Обновлено в 01:56
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек
Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:20