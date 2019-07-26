Мессенджер WhatsApp тестирует новые функции для следующей версии приложения, сообщает WABetaInfo. Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону. Также пользователи возможно появится функция быстрого редактирования мультимедийных файлов.

WhatsApp откажется от привязки к смартфону

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