Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфонуГазета.Ru вчера в 14:11
Мессенджер WhatsApp тестирует новые функции для следующей версии приложения, сообщает WABetaInfo. Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону. Также пользователи возможно появится функция быстрого редактирования мультимедийных файлов.
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Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Трамп не исключил введение налога на французское вино
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено вчера в 02:56
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено вчера в 13:24
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Епископ с Кипра обвинил беременных женщин в появлении геев
На Кипре местный епископ во время своего выступления в начальной школе обвинил беременных женщин в появлении гомосексуалистов.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты
На смену телефонным гудкам придет видеореклама
Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
Обновлено вчера в 07:48
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09