Интернет

WhatsApp откажется от привязки к смартфонуГазета.Ru вчера в 14:11

Мессенджер WhatsApp тестирует новые функции для следующей версии приложения, сообщает WABetaInfo. Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону. Также пользователи возможно появится функция быстрого редактирования мультимедийных файлов.
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