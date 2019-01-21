Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщенийРИА Новости 08:44

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro. "С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", — цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.
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Кроме того, максимальное число пользователей, которые могут получить одно и то же сообщение от одного отправителя, будет снижено с 5120 до 1280, учитывая тот факт, что в один чат может быть приглашено до 256 собеседников, сообщает Би-би-си
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WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям

Ведомости06:24

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Lenta.ru07:43

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