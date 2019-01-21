WhatsApp ограничил отправку сообщенийРИА Новости 08:44

с чего всё началось

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro. "С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", — цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

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Технологии Технологии Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.

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