Технологии
WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему мируBFM.ru 08:53
WhatsApp по всему миру ограничил пересылку сообщений. Мессенджер пошел на такую меру в рамках борьбы с распространением фейков и слухов. Теперь пользователь может переслать одно и то же сообщение только пять раз.
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