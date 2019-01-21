Технологии

WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему мируBFM.ru 08:53

WhatsApp по всему миру ограничил пересылку сообщений. Мессенджер пошел на такую меру в рамках борьбы с распространением фейков и слухов. Теперь пользователь может переслать одно и то же сообщение только пять раз.
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WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям

Ведомости06:24

WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений

Lenta.ru07:43

WhatsApp запретит пересылать одно сообщение более пяти раз

ТАСС08:30

WhatsApp ограничил пересылку сообщений ради борьбы с фейками

РБК08:08

WhatsApp ограничил отправку сообщений

РИА Новости08:44

WhatsApp ограничил пересылку сообщений в рамках борьбы с фейками

Газета.Ru09:43

WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру

Интерфакс10:12
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