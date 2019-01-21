WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему мируBFM.ru 08:53

WhatsApp по всему миру ограничил пересылку сообщений. Мессенджер пошел на такую меру в рамках борьбы с распространением фейков и слухов. Теперь пользователь может переслать одно и то же сообщение только пять раз.

WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру

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