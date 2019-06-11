WhatsApp грозит своим пользователям судамиВести.Ru 03:11

с чего всё началось

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования. Сообщение об этом размещено на официальном сайте приложения. Подчеркивается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений.

Политика Макрон заявил о необходимости восстановить диалог с Россией Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Шоу-бизнес Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Авто Где в России продаются самые старые автомобили Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Общество В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.

Происшествия В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Гаджеты Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25 Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-динамика — устройства под названиями Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Общество Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России «С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

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Происшествия Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.