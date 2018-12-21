Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК вчера в 17:00
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Авто
Подвеска Lincoln Aviator сканирует дорогу 500 раз в секунду
Обновлено в 08:12
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах
В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Авто
Названы самые угоняемые машины в России
В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
В iPhone 2020 появятся экраны с кадровой частотой 120 Гц
Обновлено вчера в 13:16
Автоспорт
Шибалов отметил значимость своей победы в ралли «Шелковый путь»
Пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов отметил значимость своей победы в ралли "Шелковый путь" 2019 года.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте
8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы.
Обновлено в 05:57
Политика
В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Ученые разоблачили популярные мифы о женской груди
Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди.
Обновлено в 06:35
Политика
СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.
Обновлено в 08:05
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
В правительстве Украины прошли масштабные обыски
Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей
Экс-главу Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб. Обвинение ему намерены предъявить по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Обновлено в 07:38
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Политика
Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Группа «Грибы» выпустила новый клип
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян
Малькевич сообщил, что сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
За полгода в России стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Кроме этого, по 4 дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 05:30
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Хоккей
Нападающего «Торпедо» Шрёдера встретили в костюме Черепашки-ниндзя
28-летнему американскому нападающему нижегородского «Торпедо» Джордану Шрёдеру устроили необычную встречу в аэропорту.
Обновлено в 08:20