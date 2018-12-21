с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

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Экономика Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

Происшествия Во «Внуково» сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя В московском аэропорту "Внуково" успешно приземлился пассажирский Boeing авиакомпании "Россия", который вернулся в столицу из-за проблем с двигателем.

Экономика ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.

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Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика На Украине изменили меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

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Общество Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

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