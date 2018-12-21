с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Экономика ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Происшествия Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.

Армия и оружие Россия обсуждает с Турцией совместное производство компонентов С-400 Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Политика Путин отменил российские санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.

Здоровье На дооснащение двух нижегородских больниц выделят 43 млн рублей На дооснащение двух крупнейших нижегородских больниц — областной больницы имени Семашко и больницы №13 в Нижнем Новгороде — федеральный бюджет выделит 43 млн рублей.

Происшествия Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

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Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

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