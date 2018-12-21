с чего всё началось

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Энергетика Белнефтехим снизил экспорт продукции из-за «грязной» российской нефти Поставки в Белоруссию загрязнённой нефти из России отразились на снижении экспорта продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на $800 млн.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Армия и оружие Набирающая мощь российская армия вселила ужас в американцев Российская армия грамотно применяет инновационные разработки, тем самым прокладывая себе путь к доминированию в военной сфере.

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

Политика В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Происшествия Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Происшествия Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В центральной Португалии бушуют лесные пожары В последние годы в центральной Португалии произошли некоторые из самых смертоносных пожаров.

Экономика Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.

Общество Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.

Энергетика Газпром продолжит строительство «Южного потока» В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Экономика Европейские рынки акций торгуются на подъеме Возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС на прошлой неделе оказали поддержку европейскому фондовому рынку, как и рынкам других регионов.

Авто В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.