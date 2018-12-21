с чего всё началось

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Происшествия В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 42% протоколов Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует с большим отрывом на внеочередных парламентских выборах после обработки 42,62% протоколов.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Гаджеты Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию Китайский производитель подписал соглашение о дистрибуции мобильных устройств с компанией Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense).

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Футбол Месси сыграл в футбол с детьми на пляже Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.

Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Космос Космонавты провели урок для российских школьников Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.

Музыка Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови» Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» узнал соперника по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. На этой стадии российский клуб сыграет с «Порту» (Португалия).

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Здоровье Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.