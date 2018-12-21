Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК вчера в 17:00

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
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с чего всё началось
По информации
 ЦБ, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.
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В Western Union объяснили ограничение суммы переводов за границу

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