с чего всё началось

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Политика Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга.

Происшествия В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.

Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Авто Кроссовер Brilliance V3 выходит на российский рынок Производитель привезет версию 2016 года, хотя с тех пор машина обновлялась уже пару раз, а недавно на автошоу в Шанхае состоялась премьера нового поколения "тройки".

Политика Украинцы выбрали «Слугу народа» Партия "Слуга народа" победила и по партийным спискам, и по мажоритарным округам.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Гаджеты Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Авто Рассекречен второй внедорожник марки Genesis Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.

Политика Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.

Политика На Западе опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду Как пишет газета, в случае, если Зеленский откажется от «последовательной» позиции бывшего украинского лидера Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом, что в Европе «можно успешно перекраивать границы», после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.