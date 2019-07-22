Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК 17:00
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено в 14:53
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Авто
Домашний фургон Mercedes-Benz Sprinter готов к производству
Построенный на новом шасси и презентованный публике на Караван-салоне 2017 года Mercedes-Benz Sprinter, с учетом различных мнений и предложений умельцев претерпел множество изменений, и спустя два года Hymer DuoCar S стал весьма привлекательным.
Обновлено в 04:27
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Канаде небольшой самолет упал в реку
Обновлено в 18:53
Экономика
Инвестсоветники требуют идентификации
Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства.
Обновлено в 18:13
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Космос
Магнетар SGR 1900+14 может за секунду превратить Землю в пыль
Обновлено вчера в 07:21
Космос
Рогозин считает, что робот «Федор» поможет в освоении дальнего космоса
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Политика
Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду
Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
Обновлено в 11:00
Культура
«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube
"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено в 10:56
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14