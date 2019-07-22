Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК 17:00

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
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Платежная система Western Union ограничила сумму переводов за границу

РЕН ТВ18:54

РБК: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомости20:23

В России ограничили сумму переводов за границу

Накануне.Ru20:02

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Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тысяч рублей в месяц

Коммерсантъ18:10

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

РБК17:00
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