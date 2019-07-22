Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК 17:00

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
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Western Union лимитировала переводы россиян за границу

News.ru20:48

РБК: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомости20:23

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

РБК17:00

Американская платежная система Western Union ограничила россиян в денежных переводах

URA.Ru18:59

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов за границу

РЕН ТВ18:54

Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тысяч рублей в месяц

Коммерсантъ18:10

В России ограничили сумму переводов за границу

Накануне.Ru20:02
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Происшествия

На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги

Обновлено в 05:23
Политика

Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено в 20:37
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В Германии назвали БМП «Пума» крупнейшей ошибкой бундесвера

Обновлено в 03:31
Политика

США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году отправить на Луну астронавтов и оставить их там на некоторое время.
Обновлено в 19:03
Политика

Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Политика

Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»

Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России

Обновлено в 17:59
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
Происшествия

В подтопленном селе Эрхирик Бурятии введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах подтопленного села Эрхирик в Бурятии.
Обновлено в 00:32
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Политика

Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Космос

В космосе обнаружили явление, которого не должно было существовать

Астрономы обнаружили тонкий диск материи, который вращается вокруг черной дыры. Согласно расчетам этого явления там быть не должно.
Обновлено в 16:57
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Авто

Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей

Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»

Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Общество

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Кино

В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»

Обновлено в 09:11
Космос

Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС

Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Экономика

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
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«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Гаджеты

Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod

Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15.
Обновлено в 15:53
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Американская компания
Американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества. Основана в 1851 году. Является одним из лидеров на рынке международных денежных переводов. В рейтинге Fortune 500 в 2009 году компания заняла 451-ю позицию, переместившись с 473-й строчки в 2008 году. Доходы компании за 2007 год составили $4,9 млрд долларов США, а количество транзакций составило 572 млн. До перехода к денежным переводам компания оказывала услуги в сфере телеграфной связи.
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