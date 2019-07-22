Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК 17:00
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено в 20:37
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году отправить на Луну астронавтов и оставить их там на некоторое время.
Обновлено в 19:03
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Политика
Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено в 07:05
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
Происшествия
В подтопленном селе Эрхирик Бурятии введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах подтопленного села Эрхирик в Бурятии.
Обновлено в 00:32
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Политика
Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Космос
В космосе обнаружили явление, которого не должно было существовать
Астрономы обнаружили тонкий диск материи, который вращается вокруг черной дыры. Согласно расчетам этого явления там быть не должно.
Обновлено в 16:57
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Авто
Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Кино
В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»
Обновлено в 09:11
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Гаджеты
Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod
Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15.
Обновлено в 15:53