с чего всё началось

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Политика Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

Музыка Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек 20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.

Культура Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Общество В Краснодаре затопило десятки улиц В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Происшествия Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.

Футбол Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.

Экономика У россиян стало больше «свободных денег» Объем "свободных денег" у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей.

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Здоровье В России стало больше детей с инвалидностью За последние несколько лет число взрослых россиян с инвалидностью уменьшилось, в то время среди детей данный показатель вырос.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.