Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границуРБК вчера в 17:00

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
По данным
 ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Western Union ограничила сумму переводов за границу

РИА Новости02:26

Главные новости к утру 22 июля

Коммерсантъ00:00

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

РБКвчера в 17:00

Western Union лимитировала переводы россиян за границу

News.ruвчера в 20:48

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомостивчера в 20:23

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов за границу

РЕН ТВвчера в 18:54

Американская платежная система Western Union ограничила россиян в денежных переводах

URA.Ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины

Обновлено вчера в 06:05
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде

Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка

Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06
Культура

Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Недвижимость

Объем строительства жилья и соцобъектов «Главстроя» вырос в январе-июне в 2,5 раза - до 152 тыс. кв. м

Группа компаний «Главстрой» в Москве увеличила объем строительства жилья и соцобъектов в I полугодии 2019 г. в 2,5 раза - до 152 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:25
Общество

В Краснодаре затопило десятки улиц

В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Футбол

Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним

Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

У россиян стало больше «свободных денег»

Объем "свободных денег" у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 01:49
Авто

УАЗ «Патриот» будет оснащаться дизельным мотором от Ford Transit

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Здоровье

В России стало больше детей с инвалидностью

За последние несколько лет число взрослых россиян с инвалидностью уменьшилось, в то время среди детей данный показатель вырос.
Обновлено в 02:27
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым

Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановят

Обновлено в 02:10
Авто

Разводка автосалона: брызговики обязательны! - но вот ответ ГИБДД

Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Обновлено в 02:48
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

В Уфе судят участников полицейского секс-скандала

Сегодня в суде пройдет слушание по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы.В суд Кировского района доставили экс-полицейских, которые стали участниками секс-скандала.
Обновлено в 02:34
Главное