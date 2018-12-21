Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границуИзвестия вчера в 23:36
Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну. Об этом сообщила РБК со ссылкой на письмо компании ее партнерам. Новые правила начнут действовать 22 июля.
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с чего всё началось
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.РБКвчера в 17:00
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Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
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Обновлено вчера в 17:00
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
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Обновлено вчера в 11:50
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Врачи советуют отдыхать с детьми на море не менее двух недель
Врач предупреждает, что ребенок не должен находиться в воде более 15 минут - есть риск переохлаждения.
Обновлено в 00:04
Общество
Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива
Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Бунт произошел в воспитательном центре для подростков в Австралии
По данным полиции, ночью в центре произошел ничем не спровоцированный бунт и большая группа заключенных (около 20 человек) сбежала из своих камер.
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Политика
Зеленский прокомментировал возможное премьерство Тимошенко
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
ФК «Спартак» возмутился избиением фанатов ОМОНом в Ростове
Футбольный клуб «Спартак» выразил свою позицию после конфликта силовиков и фанатов на стадионе «Ростов-Арена», сообщается на сайте команды.
Обновлено вчера в 11:02
Наука
Александр Сергеев: НИИ медицинской приматологии должен быть базовым институтом в российской нейронауке
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Обновлено вчера в 12:27
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней
Режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области после мощных ливней, подтопивших дворы и дороги, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Обновлено в 00:09
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
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Обновлено вчера в 14:57
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
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Обновлено вчера в 21:50
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«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
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