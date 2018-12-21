Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

с чего всё началось

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну. Об этом сообщила РБК со ссылкой на письмо компании ее партнерам. Новые правила начнут действовать 22 июля.

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