Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границуИзвестия вчера в 23:36

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну. Об этом сообщила РБК со ссылкой на письмо компании ее партнерам. Новые правила начнут действовать 22 июля.
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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.
РБКвчера в 17:00

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Western Union ограничила сумму переводов за границу

Известиявчера в 23:36

Western Union лимитировала переводы россиян за границу

News.ruвчера в 20:48

РБК: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомостивчера в 20:23

Американская платежная система Western Union ограничила россиян в денежных переводах

URA.Ruвчера в 18:59

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов за границу

РЕН ТВвчера в 18:54

Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тысяч рублей в месяц

Коммерсантъвчера в 18:10

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
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Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду

Обновлено вчера в 22:04
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Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Обновлено 19 июля в 13:19
Здоровье

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено 20 июля в 19:48
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Минтруд назвал размер пособий по безработице на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает установить размер пособий по безработице на 2020 год от 1,5 до 8 тыс. рублей.
Обновлено 19 июля в 06:56
Футбол

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Обновлено вчера в 15:42
Космос

«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
Обновлено 20 июля в 12:34
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Александр Сергеев: НИИ медицинской приматологии должен быть базовым институтом в российской нейронауке

Как отметил Александр Сергеев, НИИ медицинской приматологии должен стать базовым учреждением российской нейронауки.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено вчера в 01:47
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей

Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты

Компания Parrot покидает рынок дронов

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас".
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Обновлено вчера в 23:04
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Футбол

«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»

Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Экзитпол: партия Зеленского не получает абсолютного большинства

На Украине вышли данные официального экзитпола по выборам в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Экологический долг продолжает расти

«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено вчера в 18:13
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