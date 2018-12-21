с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия В Польше обнаружили тело российского ребенка Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.

Общество Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

Футбол Мане пропустит матч за Суперкубок Англии Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вингер команды Садио Мане не сыграет в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

Происшествия ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака» Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».

Энергетика Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока» Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.

Кино Представлен первый концепт-арт Вечных Художник-постановщик студии Marvel Томас Полито представил первый концепт-арт к экранизации комиксов под названием "Вечные".

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.

Общество Филиалы исправительных колоний разрешат открывать при предприятиях С 1 января 2020 года заключённые российских колоний-поселений и исправительных центров смогут работать на предприятиях того региона, где отбывают наказание.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.

Культура Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Спорт Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.

Политика Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».

Футбол Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.

Авто Дизайнеры представили, каким может быть купе-кроссовер Kia Sportage Превратив «Спортидж» в купе-кроссовер, дизайнеры первым делом удлинили колесную базу, а лишние сантиметры, тем самым, пошли в зону ног задних пассажиров и объем багажника.

Армия и оружие В Сирии прошла крупнейшая за год атака на боевиков Совместными усилиями сирийских и российских войск была организована крупнейшая за год атака на позиции боевиков.

Политика Пушков оценил итоги выборов в Раду Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.

Кино Вышел первый трейлер мультсериала про Харли Квинн Стриминговый сервис DC Universe представил первый взгляд на культовую злодейку из комиксов в новом мультсериале «Харли Квинн».