с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Политика ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Общество В Приморье оценили последствия тайфуна «Данас» По предварительным данным, двенадцатичасовой проливной дождь, вызванный тайфуном "Данас", обрушившийся на Приморский край, не вызвал серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба администрации края.

Политика Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Политика Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Гаджеты Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.

Политика В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Экономика Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Кино «Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

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Происшествия ФСБ задержала смертника с поясом шахида Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.

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