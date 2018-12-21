с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Политика Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду Национальный экзит-пол опубликовал предварительные данные результатов голосования на внеочередных парламентских выборах на Украине.

Музыка Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом «Группы крови» Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Хоккей КХЛ утвердила дресс-код для хоккеистов Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги, по которому игроки команд должны приезжать на матчи в одежде формального стиля.

Происшествия В Нижегородской области возбудили пять уголовных дел на иеговистов В Нижегородской области сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации, выявили девять предполагаемых ее участников и возбудили пять уголовных дел, сообщили в МВД.

Политика Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

Армия и оружие Арабские племена востока Сирии устали от оккупации США и требуют вернуть власть Дамаску Лидеры арабских племен провели уже несколько заседаний своего конгресса, в ходе которых выступили за восстановление власти официального Дамаска на востоке Сирии.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.

Политика Зеленский назначит нового генпрокурора Украины После завершения досрочных выборов Верховную раду будет назначен новый генеральный прокурор Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.

Шоу-бизнес Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Происшествия Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке Группа неизвестных пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина.

Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

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Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.