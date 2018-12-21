с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика На выборах в Раду после подсчета более 80% протоколов продолжает лидировать «Слуга народа» Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки 80,61% протоколов набирает 42,85% поддержки избирателей.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.

Политика Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.

Шоу-бизнес Отец Децла почтил память сына в день его рождения Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Экс-глава МИД ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Происшествия Гражданскую активистку убили в Петербурге Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Перевод книги израильского историка о постправде изменили из-за Крыма Издательство «Синдбад» изменило в российском переводе несколько абзацев книги историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века», касающихся присоединения Крыма к России в 2014 году.

Происшествия В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.

Политика WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».

Шоу-бизнес Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.