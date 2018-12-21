с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

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Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Футбол «Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Политика Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».

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Политика В правительстве Украины начались обыски В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.

Политика Путин отменил санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.

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Политика Соловьев прокомментировал итоги выборов в Верховную раду Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев оценил результаты парламентских выборов на Украине.

Происшествия После схода с рельсов в Коми РЖД ограничили движение поездов После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничит движение поездов в республике.

Спорт Независимое антидопинговое агентство проверило 53 биатлониста России Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) проверило на допинг 53 российских биатлониста за последние три месяца .

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