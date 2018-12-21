Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границуИзвестия вчера в 23:36
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
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с чего всё началось
По информации ЦБ, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.Ведомостивчера в 20:23
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ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
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Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
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Обновлено в 18:05
Общество
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Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.
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Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
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Обновлено в 11:17
Происшествия
Рейс в Анталью вернулся во Внуково из-за отказавшего двигателя
Самолет компании "Россия" из Внуково в турецкую Анталию был вынужден развернуться над Черным морем и следовать назад в аэропорт, сообщили РБК во Внуково.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ
Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
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Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет
Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
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Кино
Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»
Обновлено в 17:11
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Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Кино
«Мстители: Финал» побил рекорд «Аватара» по кассовым сборам
Супергеройская картина установила новый рекорд по мировым кассовым сборам, обойдя фантастический фильм о жителях планеты Пандора «Аватар», сообщает Life.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42