Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границуИзвестия вчера в 23:36

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
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 ЦБ, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.
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