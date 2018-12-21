с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Политика ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Кино Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей 23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.

Политика Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Политика В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.

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Общество Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Происшествия Рейс в Анталью вернулся во Внуково из-за отказавшего двигателя Самолет компании "Россия" из Внуково в турецкую Анталию был вынужден развернуться над Черным морем и следовать назад в аэропорт, сообщили РБК во Внуково.

Армия и оружие В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.

Политика Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).

Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Общество Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Кино «Мстители: Финал» побил рекорд «Аватара» по кассовым сборам Супергеройская картина установила новый рекорд по мировым кассовым сборам, обойдя фантастический фильм о жителях планеты Пандора «Аватар», сообщает Life.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.