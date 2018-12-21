с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

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Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

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Политика Путин отменил санкции в отношении Эритреи Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.

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Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

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