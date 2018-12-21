Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границуИзвестия вчера в 23:36
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Обновлено в 00:30
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Экономика
Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину
В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Политика
Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:57
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Путин отменил санкции в отношении Эритреи
Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.
Обновлено в 09:24
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
Обновлено в 09:10
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено вчера в 23:23
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации
Перед началом заседания адвокат обвиняемого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ, сумма которых составляет 13 тысяч рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica
Обновлено в 09:33
Происшествия
Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей
Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии на пляже
Ещё семь человек получили лёгкие ранения, угрозы их жизням нет.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Политика
Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство
Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46