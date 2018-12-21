с чего всё началось

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Происшествия В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

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Происшествия В Польше обнаружили тело российского ребенка Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.

Политика На Украине умер один из авторов Конституции страны Виктор Мусияка Юрист, один из авторов основного закона Украины Виктор Мусияка скончался на 74-м году жизни.

Энергетика Газпром продолжит строительство «Южного потока» В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).

Общество Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.

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Происшествия РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.

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Политика Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.

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