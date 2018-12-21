Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за рубежГазета.Ru 04:07

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
По данным
 ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
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