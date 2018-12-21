с чего всё началось

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.

Политика Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.

Политика Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Общество В Дании ужесточили правила развода Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.

Происшествия Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Энергетика Нефть из Ирана хранится в портах Китая в обход санкций США Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Армия и оружие Новые истребители Су-35С поступили на вооружение в авиаполк ЗВО Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Происшествия ФСБ задержала пожарного на совещании мэра Читы В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

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Футбол Игрок московского «Спартака» Ханни близок к уходу из клуба Атакующий полузащитник московского "Спартака" Ханни совсем скоро может продолжить карьеру в Катаре, сообщает Sport24.

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Происшествия Южноуралец скончался от укуса гадюки Житель Сосновского района (Челябинская область) скончался после укуса гадюки – антидот к змеиному яду привезли в районную больницу только в день похорон мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания «Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.

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