Экономика

Western Digital понес убытки. Акции подешевелиРБК 10:12

Производитель жестких дисков Western Digital получил за прошедший квартал убыток в размере $581. В пересчете на акцию он составил $1,99. В аналогичном периоде прошлого года компания зафиксировала чистую прибыль $61 млн, сообщается в пресс-релизе Western Digital.
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Western Digital понес убытки. Акции подешевели

РБК10:12

У Western Digital убыток полмиллиарда долларов из-за катастрофических продаж HDD и флеш-памяти

CNews09:48

Квартальный отчёт Western Digital: низкие цены на твердотельную память не позволили обойтись без убытков

3DNews05:05

В минувшем квартале потери Western Digital составили 581 млн долларов

iXBT.comвчера в 17:20
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Энергетика

«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский сказал, кем мечтал стать в детстве

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота

Обновлено в 08:26
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Финансы

Доллар подскочил выше 65 рублей

Согласно имеющейся информации, курс доллара ненадолго превысил 65 рублей, что произошло впервые с 8 апреля.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Технологии

«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки

Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:57
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено в 11:00
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Политика

Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) выпустила 18-минутный ролик с участием лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 08:57
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Хоккей

Клубы МХЛ и ВХЛ из системы московского «Динамо» будут выступать в Твери

На встрече было решено, что клубы МХЛ и ВХЛ системы бело-голубых в новом сезоне будут базироваться в Твери.
Обновлено в 12:54
Футбол

Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»

На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
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Western Digital
Американская компания
Компания, производитель компьютерной электроники. Наиболее известна производством внутренних и внешних жёстких дисков, сетевых накопителей, твердотельных накопителей. Была основана в 1970 году, разрабатывать и производить накопители на жёстких дисках начала с 1988 года.
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