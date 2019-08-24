Политика

Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»Российская газета 01:02

Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt. В статье говорится, что американский лидер "повел себя как ребенок", отменив поездку в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии.
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