Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»Российская газета 01:02
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt. В статье говорится, что американский лидер "повел себя как ребенок", отменив поездку в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии.
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Die Welt назвал выгодной для России ссору США и Дании из-за Гренландии
Rambler News Serviceвчера в 06:33
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Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В Омской области восемь человек пострадали при столкновении автобусов
Водитель и семь пассажиров микроавтобуса пострадали при столкновении с пассажирским ПАЗ в Омской области, сообщает пресс-служба управления МВД по Омской области.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить идею о 4-дневной рабочей неделе
Как сообщает "Известия", ведомство должно будет оценить степень влияния 4-дневной рабочей недели на социальную сферу и экономику страны.
Обновлено 22 августа в 09:01
Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»
«Уфа» и «Зенит» сыграют в РПЛ 24 августа.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:21
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Обновлено в 05:43
Происшествия
Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал
По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Футбол
СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Обновлено в 05:03
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro будут поддерживать 25-кратный зум
До анонса смартфонов Redmi Note 8 и Note 8 Pro осталась неделя, но мы с каждым днём узнаём о них всё больше.
Обновлено 22 августа в 04:58
Политика
В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Политика
Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути
Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС
Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 04:22