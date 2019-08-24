Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»Российская газета 01:02
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt. В статье говорится, что американский лидер "повел себя как ребенок", отменив поездку в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии.
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Die Welt назвал выгодной для России ссору США и Дании из-за Гренландии
Rambler News Serviceвчера в 06:33
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Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
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В Греции увольняют совет директоров электрокомпании после крушения вертолета с россиянами
В Греции министерство окружающей среды и энергетики требует отставки руководства электрокомпании после крушения вертолета у острова Порос, в результате которого погибли пилот и двое россиян.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
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Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного
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Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.
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В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
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Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
В Дагестане число погибших после камнепада увеличилось до четырех
Число погибших в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Обновлено вчера в 14:05
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
Заместитель администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в городе Скопине Рязанской области.
Обновлено в 01:28
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
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Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
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США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot
США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.
Обновлено вчера в 03:06
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Paranoia: Happiness is Mandator выйдет на РС 3 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за песню Лады Дэнс
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова
Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.
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Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54