Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Футбол
Мане: «„Ливерпуль“ просто верил»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Команда вышла в финал турнира.
Обновлено в 18:00
Общество
Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 17:18
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Правление компании «Аэрофлот» приняло решение о выплате денежных компенсаций всем людям, находившимся на борту потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты
«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%
Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Политика
Закон о компенсации ипотеки для многодетных семей внесли в Госдуму
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета
В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Кино
По песням Татьяны Булановой сняли телесериал
Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Венгрии
Отмечается, что это первый случай заболевания сибирской язвой на территории Венгрии за последние несколько лет.
Обновлено в 14:08
Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Спорт
Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет
Тренер спортсменки отстранен на четыре года Российскую бегунью на средние дистанции Ксению Савину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 12 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе
В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35