Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

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