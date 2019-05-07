Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Политика
Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане
Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
Обновлено в 03:19
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержали четверых человек
По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
Обновлено в 05:49
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено в 16:13
Общество
Отопление в Новокузнецке отключат 13 мая
13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон.
Обновлено в 22:39
Политика
МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД
Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Политика
Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая
Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Политика
NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
Обновлено в 21:18
Технологии
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Экономика
В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства
Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, дорожают несколько месяцев подряд.
Обновлено в 15:05