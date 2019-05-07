Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Walt Disney перенесла премьеру второй части «Аватара» на год

РИА Новости16:36

Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн»

РБК14:12

Disney перенес премьеру «Аватара-2»

Газета.Ru16:58

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

RT на русском14:43

Disney перенес премьеру «Аватара - 2»

ТАСС14:26

Disney отложил премьеру «Аватара-2» на год и анонсировал новую трилогию «Звездных войн»

Коммерсантъ16:04

Disney перенесла премьеру «Аватара – 2» и анонсировала новые «Звёздные войны»

Говорит Москва14:18
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Политика

Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане

Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
Обновлено в 03:19
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержали четверых человек

По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
Обновлено в 05:49
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Хоккей

Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб

Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено в 16:13
Общество

Отопление в Новокузнецке отключат 13 мая

13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон.
Обновлено в 22:39
Политика

МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Шереметьево «из-за запаха гари» задержали вылет Superjet 100

Обновлено в 19:46
Политика

Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая

Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Политика

NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
Обновлено в 21:18
Технологии

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Экономика

В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства

Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, дорожают несколько месяцев подряд.
Обновлено в 15:05
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