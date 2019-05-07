Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Политика
В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн
В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Футбол
Кошмарная ошибка, выбившая «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было
Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:40
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с невероятной победой над «Барселоной»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:10
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия
При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Политика
Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль
«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».
Обновлено в 20:16
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Наука
ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных
В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14