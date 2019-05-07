Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Walt Disney перенесла премьеру второй части «Аватара» на год

РИА Новости16:36

Disney перенес премьеру «Аватара - 2»

ТАСС14:26

Disney перенес премьеру «Аватара-2»

Газета.Ru16:58

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

RT на русском14:43

Disney отложил премьеру «Аватара-2» на год и анонсировал новую трилогию «Звездных войн»

Коммерсантъ16:04

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РБК14:12

Disney перенесла премьеру «Аватара – 2» и анонсировала новые «Звёздные войны»

Говорит Москва14:18
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Наука

В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами

Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
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Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

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Звезда «Вечного зова» Юрий Смирнов судился с единственным сыном

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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 19:14
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Здоровье

В Башкирии с начала года родилось более 14 тысяч детей

С января по апрель этого года в ЗАГСах Башкирии выдано более 14 тысяч свидетельств о рождении.
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Игры

Apex Legends и Anthem не спасли ЕА от потерь

Снижению прибылей не помешал релиз сразу двух громких и многообещающих игр: Anthem и Apex Legends.
Обновлено в 17:41
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Общество

В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Театры

В Кемерове поставили этнический балет о коренном народе Кузбасса

Премьера этнического балета "Шория" о культуре шорцев - коренном малочисленном народе Кузбасса - состоялась во вторник на сцене областной филармонии в Кемерове.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

МИД Британии заявил о 57 жертвах из-за эскалации в Идлибе

Более 57 гражданских лиц были убиты и более 150 тысяч вынуждены покинуть дома за последние дни из-за ухудшения ситуации в сирийском Идлибе, говорится в распространенном пресс-службой МИД письменном заявлении главы министерства Джереми Ханта.
Обновлено в 18:08
Игры

Darksiders 2 и Biomutant могут выйти на Nintendo Switch

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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

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Футбол

АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Обновлено в 14:51
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Замминистра здравоохранения России посетил завод РУСАЛа в Шелехове

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай побывал на промплощадке компании РУСАЛ в Шелехове.
Обновлено в 06:42
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В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Обновлено в 10:27
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