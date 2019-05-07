Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Наука
В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами
Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны
Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 19:14
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Здоровье
В Башкирии с начала года родилось более 14 тысяч детей
С января по апрель этого года в ЗАГСах Башкирии выдано более 14 тысяч свидетельств о рождении.
Обновлено в 08:40
Игры
Apex Legends и Anthem не спасли ЕА от потерь
Снижению прибылей не помешал релиз сразу двух громких и многообещающих игр: Anthem и Apex Legends.
Обновлено в 17:41
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Театры
В Кемерове поставили этнический балет о коренном народе Кузбасса
Премьера этнического балета "Шория" о культуре шорцев - коренном малочисленном народе Кузбасса - состоялась во вторник на сцене областной филармонии в Кемерове.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
МИД Британии заявил о 57 жертвах из-за эскалации в Идлибе
Более 57 гражданских лиц были убиты и более 150 тысяч вынуждены покинуть дома за последние дни из-за ухудшения ситуации в сирийском Идлибе, говорится в распространенном пресс-службой МИД письменном заявлении главы министерства Джереми Ханта.
Обновлено в 18:08
Игры
Darksiders 2 и Biomutant могут выйти на Nintendo Switch
Обновлено в 08:34
Единоборства
Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Обновлено в 14:51
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Здоровье
Замминистра здравоохранения России посетил завод РУСАЛа в Шелехове
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай побывал на промплощадке компании РУСАЛ в Шелехове.
Обновлено в 06:42