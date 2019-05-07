Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на годВедомости 15:05
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Общество
Петербургский перечень праздников дополнит День железнодорожника
В перечень праздников, памятных дат и мероприятий, которые ежегодно финансируются за счет средств городского бюджета, может войти День железнодорожника.
Обновлено в 13:49
Авто
Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren
Ранее представители компании говорили, что новый автомобиль будет разработан на платформе Speedtail, но в отличие от последнего получит не гибридную силовую установку, а обычный восьмицилиндровый ДВС.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!
Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 04:05
Общество
Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США
Обновлено в 11:10
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Космос
Китайская ISpace предпримет попытку орбитального запуска в начале июня
Фирма iSpace в начале июня попытается стать первой китайской частной компанией, которая выведет спутник на орбиту после неудачных запусков двух его конкурентов.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Общество
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян рассказала, что плакала после ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке в 2013 году.
Обновлено в 14:44
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100
На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Здоровье
Бесплатную терапию начнут получать больше ВИЧ-инфицированных
Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 04:14