Кино
Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»RT на русском 14:43
Названия картин держатся в секрете. Также в компании заявили, что премьера фильма «Аватар-2» состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Ранее в сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн».
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Транспорт
Проект станции метро «Шуваловский проспект» создадут за 18 млн рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подвел итоги проведенного конкурса, который определял подрядчика для разработки проектной документации по строительству продолжения фиолетовой линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».
Обновлено в 13:54
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запрещают ей смотреть этот сериал
Актриса Бэлла Рэмси, исполнившая роль Лианны Мормонт, пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал "Игра престолов".
Обновлено в 14:58
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу SSJ 100 на видео
Руководство аэропорта Шереметьево потребовало строжайшим образом наказать должностных лиц, снимавших на видео крушение лайнера Аэрофлота SSJ 100, находясь в служебной зоне аэропорта, сообщается в паблике аэропорта во ВКонтакте .
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
Декларации министров: пока Фаттахова тянет жена, Леонов беднеет
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в прошлом году заработал 4,19 млн рублей, что на 5,1% больше суммы, задекларированной в 2017-ом.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Хоккей
Опубликован календарь игр сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Стартующий 10 мая в Словакии 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой сборная России откроет для себя матчем с национальной командой Норвегии.
Обновлено в 11:43
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Политика
Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Группу задержанных националистов создал 18-летний юноша в соцсетях
Группу националистов, которые совершали нападения в Москве, Владимире и Рязани, создал 18-летний молодой человек в социальных сетях, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Здоровье
22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт
Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Экономика
Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года
Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).
Обновлено в 06:45
Футбол
Футболиста «Зенита» Ракицкого снова не вызвали в сборную Украины
Тренерский штаб сборной Украины огласил список легионеров, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 09:24
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Футбол
Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева планирует эксгумировать тело Ирины Цывиной
Знакомые задаются вопросом, не носила ли смерть звезды сериалов насильственный характер. Татьяна Васильева начала собственное расследование.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%
Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04